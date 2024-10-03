Рейчел Зеглер призналась, что боится быть замененной искусственным интеллектом

Американская актриса Рейчел Зеглер, известная по фильмам «Вестсайдская история» и «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», призналась, что боится быть замененной ИИ. Об этом она сказала в интервью Variety.

Зеглер отметила, что в возрасте 18 лет она прошла сканирование для создания ее копии с помощью компьютерной графики. Специалисты сделали 465 фотографий каждой детали ее внешности.

«Это было чертовски антиутопично», — подчеркнула артистка. Она поделилась, что этот опыт заставил ее переживать, не будет ли ее образ использован без ее ведома. Зеглер боялась, что больше никогда не понадобится на съемочной площадке.

Ранее против использования искусственного интеллекта в кино высказался Гильермо дель Торо. Кинематографист отметил, что ИИ может быть угрозой для анимации.