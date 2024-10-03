Three Days Grace воссоединились с оригинальным вокалистом Адамом Гонтье

Three Days Grace официально подтвердили возвращение в группу оригинального вокалиста Адама Гонтье.

«После совместного выступления в Нэшвилле почти год назад и последующей работы в студии мы рады объявить об официальном возвращении Адама Гонтье в Three Days Grace», — написал коллектив на своем официальном сайте. Участники подчеркнули, что гитарист-вокалист Мэтт Уолст продолжит петь в группе.

Накануне в соцсетях группы появилось предположительно сообщение Гонтье Уолсту: «Привет, Мэтт, это Адам. Я задерживаюсь на несколько минут, но скоро буду в студии. Не мог бы ты сообщить всем?»

Гонтье покинул Three Days Grace в 2012 году, однако воссоединился с ними в прошлом году для исполнения треков «Hate Everything about You», «Never Too Late» и «Riot».

«Я чувствую, что все прошло гладко — лучше, чем мы ожидали. Как будто мы снова оказались в одной комнате и начали с того места, на котором остановились. Мы так долго были друзьями, что вернуться вместе в студию вполне естественно», — прокомментировал фронтмен.

«Было очень весело и вдохновляюще создавать этот альбом. Объединить более 20 лет творчества Three Days Grace и сделать нечто такое, чего еще не делала ни одна группа. Я с нетерпением жду, когда фанаты услышат его!» — добавил Уолст.