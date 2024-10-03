Посмотрите трейлер финального сезона «Чем мы заняты в тени»

Стриминговый сервис FX представил трейлер шестого и финального сезона сериала «Чем мы заняты в тени». Премьера состоится 21 октября.

В новом сезоне главные герои — вампиры Нандор, Ласло и Надя — пересматривают свою жизнь, когда их бывший сосед по комнате вновь просыпается после 50-летнего сна.

«Герои понимают, как мало успели за полвека: ни одной достигнутой цели, ни одной осуществленной мечты, ни одной завоеванной части Нового Света (кроме их улицы и части Эшли-стрит)», — говорится в описании.

В последней части комедийного шоу к своим ролям вернутся Кейван Новак, Мэтт Берри, Наташа Деметриу, Марк Прокш, Харви Гильен и Кристен Шаал. Предыдущий сезон шоу завершился в августе 2023 года. В декабре того же года стало известно, что следующий сезон станет финальным.