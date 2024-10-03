Силовики заинтересовались журналисткой, спросившей Мизулину, почему у нее нет детей

В Челябинске на встрече Екатерины Мизулиной со школьниками, студентами и журналистами сотрудница 74.RU спросила главу Лиги безопасного интернета, выступающую против пропаганды чайлдфри, почему у нее нет своих детей.

«Откуда у вас такая информация?» — ответила Мизулина. «Я личную жизнь не обсуждаю», — добавила она, оборвав уточняющий вопрос журналистки.

Как сообщает издание, после этого к корреспондентке подошли «люди в штатском», попросили показать паспорт и сфотографировали его. Очевидцы, находившиеся в этот момент ближе к Мизулиной, рассказали, что от той поступил приказ «пробить по базе».

Силовики начали спрашивать журналистку, где она училась — в каком вузе и на каком факультете. Они также поинтересовались, как поживает один из ее друзей, участвовавший в работе оппозиционных политических объединений. Его сотрудники назвали по имени и отчеству.

В феврале во время встречи Мизулиной со студентами в Екатеринбурге один из зрителей спросил общественницу, зачем она написала донос на блогера Даню Милохина и пригрозила ему армией.