Мелания Трамп высказалась в защиту абортов в книге мемуаров

Мелания Трамп, супруга экс-президента США Дональда Трампа, высказалась в защиту прав женщин на аборт в книге мемуаров. Об этом сообщил The Guardian.

Трамп призналась, что является ярой сторонницей свободы женщин самостоятельно распоряжаться своим телом. «Необходимо гарантировать женщинам автономию в принятии решения в том, хотят ли они иметь детей», — написала она.

Мелания подчеркнула, что правительство не должно вмешиваться и вынуждать женщин сохранять беременность. «Фундаментальное право женщины на индивидуальную свободу, на свою собственную жизнь дает ей право прервать беременность, если она того пожелает», — заявила Трамп.