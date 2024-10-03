Мелания Трамп высказалась в защиту абортов в книге мемуаров

Мелания Трамп, супруга экс-президента США Дональда Трампа, высказалась в защиту прав женщин на аборт в книге мемуаров. Об этом сообщил The Guardian.
Трамп призналась, что является ярой сторонницей свободы женщин самостоятельно распоряжаться своим телом. «Необходимо гарантировать женщинам автономию в принятии решения в том, хотят ли они иметь детей», — написала она.
Мелания подчеркнула, что правительство не должно вмешиваться и вынуждать женщин сохранять беременность. «Фундаментальное право женщины на индивидуальную свободу, на свою собственную жизнь дает ей право прервать беременность, если она того пожелает», — заявила Трамп.
«Ограничение права женщины выбирать, прерывать ли нежелательную беременность равносильно лишению ее контроля над собственным телом. Я пронесла это убеждение с собой через всю свою взрослую жизнь», — сказала Мелания.
Ранее супруга Дональда Трампа редко выражала свои политические взгляды публично. Мемуары Мелании показывают, что ее убеждения не совпадают с позициями большинства членов Республиканской партии.
Книга Мелании Трамп выйдет 8 октября. Она будет опубликована на фоне президентской кампании Дональда Трампа.