Астероид, истребивший динозавров, был не единственным космическим телом, упавшим на Землю в ту эпоху

Сегодня / 18:11
Кенгуренок Крош, украденный из Ярославского зоопарка, спасен
Сегодня / 19:33
Силовики заинтересовались журналисткой, спросившей Мизулину, почему у нее нет детей
Сегодня / 18:48
Мелания Трамп высказалась в защиту абортов в книге мемуаров
Сегодня / 17:58
Канадского фигуриста Николая Серенсена отстранили на шесть лет за сексуализированное насилие
Сегодня / 17:45
В США раздавленную деревом пожилую пару нашли лежащими в обнимку
Сегодня / 17:22
«Неделю толстого медведя» в США отложили после того, как один из участников убил соперника
Сегодня / 16:36
В Нью-Йорке крыс будут кормить противозачаточными средствами
Сегодня / 16:24
Режиссер «Людей в черном» пожаловался, что Уилл Смит постоянно пукал на съемочной площадке
Сегодня / 15:57
Большой театр стал продавать только именные билеты по паспортам
Сегодня / 15:54
«Где ты, тетя Люси?»: вышел новый трейлер третьей части «Приключений Паддингтона»
Сегодня / 15:50
Фильм «Ржавчина», на съемках которого погибла операторка Галина Хатчинс, покажут в Польше
Сегодня / 15:40
Представитель Дурова: основатель Telegram и Ирина Болгар никогда не были парой
Сегодня / 15:14
Джеймс Блант пообещал сменить имя, если переиздание его дебютного альбома возглавит чарты
Сегодня / 14:58
Врач Мэттью Перри признал себя виновным в распространении кетамина для актера
Сегодня / 14:18
Кинокритик Алиса Таежная запускает курс о самых скандальных и шокирующих фильмах
Сегодня / 13:42
«Для стерилизованных подходит?»: на маркетплейсах появился корм для квадроберов
Сегодня / 13:07
Депутат Госдумы предложил отбирать детей-квадроберов у родителей
Сегодня / 12:02
Американца посадили в тюрьму за клонирование гигантского барана для трофейной охоты
Сегодня / 11:56
Полиция задержала похитителя детенышей кенгуру из зоопарков. Одно животное умерло
Сегодня / 10:51
Спасенные на Камчатке косатки вновь оказались на мели
Сегодня / 10:30
Лерчек и ее экс-супруг задержаны в Москве
Сегодня / 10:01
Стартовали съемки сериала про нуарного Человека-паука с Николасом Кейджем
Сегодня / 09:30
«Яндекс Маркет» запустил Ultima — проект с эксклюзивными товарами и премиальным сервисом
Сегодня / 09:25
Против сжегшего Коран Никиты Журавеля завели уголовное дело по статье о госизмене
Сегодня / 08:56
Журнал Total Film перестанет выходить офлайн. Номер о «Гладиаторе-2» станет последним
Сегодня / 01:59
Charli XCX присоединится к актерскому составу сериала «Гиперкомпенсация»
Сегодня / 01:08
Дизайнер Майкл Райдер станет новым креативным директором бренда Celine
Сегодня / 00:25
СМИ: Pure запустит приложение в телеграме со «всеми-всеми соблазнами и предпочтениями»
Вчера / 23:24
В Кемерове мужчина украл 64 кочана капусты у пенсионерки и получил срок
Вчера / 23:13
Экс-бойфренда солистки группы Uno осудили на восемь лет
Вчера / 22:34
Группа Pink Floyd продала свой каталог компании Sony за 400 миллионов долларов
Вчера / 22:25
По «Ох уж эти детки!» снимут фильм. Режиссером станет Джейсон Мур
Вчера / 21:58
Риз Уизерспун выпустит литературный триллер в соавторстве с Харланом Кобеном
Вчера / 21:09
В США подруги по переписке встретились спустя 60 лет после начала общения
Вчера / 20:56
Netflix опубликовал трейлер фильма «Радость», рассказывающего о создании ЭКО

Астероид, истребивший динозавров, был не единственным космическим телом, упавшим на Землю в ту эпоху

Сегодня в 18:48
Фото: Science Photo Library — Andrzej Wojcicki

Огромный астероид, упавший на Землю и уничтоживший динозавров 66 млн лет назад, был не единственным, подтвердили ученые. Об этом сообщила Би-би-си.

Второй космический камень меньшего размера врезался в море у побережья Западной Африки, образовав большой кратер примерно в ту же эпоху. По словам ученых, это было бы «катастрофическим событием», вызвавшим цунами высотой не менее 800 метров, которое пронеслось через Атлантический океан.

Доктор Уисдейн Николсон из Университета Хериот-Уатт впервые обнаружил кратер Надир в 2022 году, но причина его появления была непонятна до сих пор. Теперь доктор Николсон и его коллеги уверены, что 9-километровая впадина была вызвана астероидом, врезавшимся в морское дно.

Исследователи не могут точно датировать это событие или сказать, произошло ли оно до или после астероида, истребившего динозавров. Но, по их словам, падение этого камня также пришлось на конец мелового периода.

Астероид Надир имел ширину около 450–500 метров, и ученые полагают, что он врезался в Землю со скоростью около 72 тыс. км/ч. Ближе всего к событиям такого масштаба люди подошли в 1908 году при падении Тунгусского метеорита в Сибири.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами