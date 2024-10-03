Астероид, истребивший динозавров, был не единственным космическим телом, упавшим на Землю в ту эпоху

Огромный астероид, упавший на Землю и уничтоживший динозавров 66 млн лет назад, был не единственным, подтвердили ученые. Об этом сообщила Би-би-си.

Второй космический камень меньшего размера врезался в море у побережья Западной Африки, образовав большой кратер примерно в ту же эпоху. По словам ученых, это было бы «катастрофическим событием», вызвавшим цунами высотой не менее 800 метров, которое пронеслось через Атлантический океан.

Доктор Уисдейн Николсон из Университета Хериот-Уатт впервые обнаружил кратер Надир в 2022 году, но причина его появления была непонятна до сих пор. Теперь доктор Николсон и его коллеги уверены, что 9-километровая впадина была вызвана астероидом, врезавшимся в морское дно.

Исследователи не могут точно датировать это событие или сказать, произошло ли оно до или после астероида, истребившего динозавров. Но, по их словам, падение этого камня также пришлось на конец мелового периода.