Канадского фигуриста Николая Серенсена отстранили на шесть лет за сексуализированное насилие

Канадского фигуриста датского происхождения Николая Соренсена, выступавшего в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри, отстранили от соревнований как минимум на шесть лет за сексуализированное насилие. Об этом написал Independent.

Спортсмена ранее обвинили в нападении на тренера из США в 2012 году. Дело не дошло до суда, но спортивные чиновники провели собственное расследование. Соренсен не признал свою вину.

«Я верю, что каждый человек должен чувствовать себя безопасно и защищенно на льду и вне его. Позитивная и поддерживающая среда жизненно важна для нас всех. Я в курсе выдвинутых против меня обвинений. Эти обвинения ложны», — заявил в январе фигурист.

В прошлом сезоне Соренсен и его партнерша активно выступали на международных соревнованиях. Они пропустили Чемпионат Канады из‑за скандала, но позднее выступили на Чемпионате мира в Монреале и заняли девятое место.

Решение об отстранении Соренсена от турниров приняло Управление Комиссара по вопросам спортивной этики. Оно появилось летом 2022 года для рассмотрения жалоб в отношении элитных спортсменов. За последний год организация отстранила от выступлений восемь человек, шестерых — за сексуализированные преступления.