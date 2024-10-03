Кенгуренок Крош, украденный из Ярославского зоопарка, спасен

Полиция нашла в подмосковном Королеве последнего из похищенных кенгурят — Кроша из Ярославского зоопарка. Кадры с ним опубликовала официальная представительница МВД Ирина Волк.

Судя по видеозаписи, с кенгуренком все в порядке.

Видео: МВД

Кроша похитили из Ярославского зоопарка в ночь на 27 сентября. Через несколько дней двух кенгурят украли из калужского парка птиц «Воробьи».

2 октября похитителя всех трех кенгурят задержали на вокзале в городе Александрове Владимирской области. Им оказался 31-летний Иван Некрасов из Вологодской области. Его небольшой рост, который составляет менее 1,5 метра, позволял ему проникать в вольеры к кенгурятам, отмечал Shot.

С собой у задержанного была клетчатая сумка, в которой был один из кенгурят из парка «Воробьи». Злоумышленник хотел обменять его на редкую макаку. Второй кенгуренок из калужского парка погиб. Кроша Некрасов успел продать частному заказчику.

На похитителя завели уголовное дело о краже с незаконным проникновением. По части второй статьи 158 УК ему грозит до пяти лет колонии.