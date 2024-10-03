В США раздавленную деревом пожилую пару нашли лежащими в обнимку

Пожилую пару, погибшую в результате урагана «Элен» в Южной Каролине, обнаружили лежащими в обнимку, передает Associated Press.
Тела 74-летней Марсии и 78-летнего Джерри обнаружил их внук Джон Сэвидж, который зашел в их спальню, чтобы удостовериться, что они в безопасности.
«Мы услышали треск, и я пошел к ним проверить, все ли в порядке», — сказал 22-летний парень. Он убедился, что ни его родственники, ни их собака не пострадали, и ушел. Однако вскоре он услышал громкий звук. Вернувшись в спальню, он увидел, что бабушку с дедушкой раздавило самое большое дерево на их участке, упавшее на их комнату.
По словам Джона, их нашли обнимающими друг друга в кровати. «Дедушка, видимо, услышал, как дерево затрещало, и перевернулся, чтобы попытаться защитить мою бабушку», — предположил внук. Он назвал их одновременную кончину Божьим планом.
Как отмечает AP, в результате урагана «Элен», одного из самых смертоносных ураганов в истории США, погибло более 150 человек. Десятки из них умерли так же, как и Сэвиджи, — из‑за упавших на их дома и машины деревьев.