В США раздавленную деревом пожилую пару нашли лежащими в обнимку

Тела 74-летней Марсии и 78-летнего Джерри обнаружил их внук Джон Сэвидж, который зашел в их спальню, чтобы удостовериться, что они в безопасности.

«Мы услышали треск, и я пошел к ним проверить, все ли в порядке», — сказал 22-летний парень. Он убедился, что ни его родственники, ни их собака не пострадали, и ушел. Однако вскоре он услышал громкий звук. Вернувшись в спальню, он увидел, что бабушку с дедушкой раздавило самое большое дерево на их участке, упавшее на их комнату.