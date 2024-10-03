«Неделю толстого медведя» в США отложили после того, как один из участников убил соперника

Традиционный конкурс «Неделя толстого медведя», который проходит в национальном парке «Катмай» на Аляске, отложили. Это произошло после того, как один из участников-медведей убил другого, сообщает Sky News.

Жестокое нападение произошло на территории заповедника. Самец по кличке Медведь 469 напал на самку Медведь 402, когда они находились в реке Брукс. Затем он вытащил ее тело на берег. Произошедшее зафиксировали в прямом эфире веб-камеры, через которые сотрудники и любители следят за медведями в парке.

«Тяжело наблюдать за этой ситуацией. Мы любим восхищаться медведями с полными желудками и большим количеством жира, но их свирепость реальна. Риски, с которыми они сталкиваются, реальны. Их жизнь может быть тяжелой, а смерть — мучительной», — отметил натуралист Майк Фиц.

После инцидента открытие «Недели толстого медведя» перенесли на день — с понедельника на вторник, 2 октября. 3 октября стартовало голосование за участников, Медведь 469 был исключен из конкурса. Тем временем, согласно сообщениям в тиктоке и СМИ, четырехкратный чемпион — медведь Отис — пропал.