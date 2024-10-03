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В Нью-Йорке крыс будут кормить противозачаточными средствами

Сегодня в 16:36
Фото: David Farkas/Unsplash

Городской совет Нью-Йорка принял законопроект, который позволит городу оставлять крысам приманки, содержащие противозачаточные средства. Об этом сообщает Complex.

По данным СМИ, департаменты здравоохранения и санитарные службы будут оставлять контрацептивы в определенных районах Манхэттена, чтобы контролировать рождаемость крыс.

В прошлом году ведомства протестировали программу крысиных контрацептивов, но она успеха не имела. Власти утверждают, что новая приманка будет более вкусной и понравится грызунам.

В мае этого года мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о проведении национального саммита, посвященного проблеме крыс, чтобы найти способ решения проблемы, которая год за годом становится все заметнее.

«Жители Нью-Йорка, возможно, не знают этого обо мне, но я ненавижу крыс и уверен, что большинство жителей нашего города тоже. Раз количество случаев появления крыс в зонах борьбы с ними снизилось почти на 14% по сравнению с прошлым годом, то мы продолжим увеличивать прогресс и не остановимся на достигнутом», — сказал он.

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