В Нью-Йорке крыс будут кормить противозачаточными средствами

Городской совет Нью-Йорка принял законопроект, который позволит городу оставлять крысам приманки, содержащие противозачаточные средства. Об этом сообщает Complex.

По данным СМИ, департаменты здравоохранения и санитарные службы будут оставлять контрацептивы в определенных районах Манхэттена, чтобы контролировать рождаемость крыс.

В прошлом году ведомства протестировали программу крысиных контрацептивов, но она успеха не имела. Власти утверждают, что новая приманка будет более вкусной и понравится грызунам.

В мае этого года мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о проведении национального саммита, посвященного проблеме крыс, чтобы найти способ решения проблемы, которая год за годом становится все заметнее.