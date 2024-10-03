Большой театр стал продавать только именные билеты по паспортам

Большой театр стал продавать только именные билеты по документам, удостоверяющим личность.

«При несоответствии указанных в билете сведений данным, содержащимся в предъявленном документе, театр не допускает зрителя на спектакль.

Просим с пониманием отнестись к нововведениям. Приобретайте билеты исключительно в кассах или на сайте Большого театра», — говорится на сайте.

Каждый год перед Новым годом у Большого театра собираются сотни людей, чтобы купить билет на «Щелкунчика». По данным СМИ, обычно уже с конца октября в интернете можно приобрести место в очереди в кассу по цене от 15 тыс. рублей.