Большой театр стал продавать только именные билеты по паспортам

Большой театр стал продавать только именные билеты по документам, удостоверяющим личность.
«При несоответствии указанных в билете сведений данным, содержащимся в предъявленном документе, театр не допускает зрителя на спектакль.
Просим с пониманием отнестись к нововведениям. Приобретайте билеты исключительно в кассах или на сайте Большого театра», — говорится на сайте.
Каждый год перед Новым годом у Большого театра собираются сотни людей, чтобы купить билет на «Щелкунчика». По данным СМИ, обычно уже с конца октября в интернете можно приобрести место в очереди в кассу по цене от 15 тыс. рублей.
«Мы стоим даже не за билетом, а за браслетом, который позволяет этот билет выкупить. Перед нами 500 человек, еще после нас человек 100. Говорят, там только 400 браслетов выдают», — рассказывала в прошлом году женщина, которая стояла в очереди.