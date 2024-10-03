Режиссер «Людей в черном» пожаловался, что Уилл Смит постоянно пукал на съемочной площадке

На подкасте «Let’s Talk Off Camera With Kelly Ripa» режиссер «Людей в черном» Барри Зонненфельд рассказал, что однажды съемочную площадку экшн-комедии 1997 года пришлось эвакуировать «примерно на три часа» из‑за того, что Уилл Смит испортил воздух.

По словам Зонненфельда, инцидент произошел во время сцены, в которой Смит и Томми Ли Джонс сидят в автомобиле, который по сюжету движется на огромной скорости и переворачивается. Для съемок сцены актеры должны были находиться герметичной капсуле.

«Я кричу: „Камера! Мотор!“. И слышу, как Смит говорит: „Господи, прости. Томми, прости. Баз, принеси лестницу“. Томми отвечает: „Все в порядке, Уилл. Не волнуйся, Уилл. Не волнуйся, Уилл“. В общем, я не знаю, что произошло, верно?» — поделился постановщик.

«Итак, мы приносим лестницу. Томми вытягивает ногу и мчится по ней вниз. Оказалось, дело было в том, что Уилл Смит любит испортить воздух. Некоторые люди такие. И вы действительно не захотите оказаться в очень маленьком герметичном пространстве с пукающим Уиллом Смитом. Вы даже не захотите сидеть рядом с ним на ранчо Диснея», — продолжил Зонненфельд.

«Нам пришлось эвакуировать съемочную команду примерно на три часа. И это невероятно. Нет, он, знаете ли, прекрасный парень. Просто он пукает. Кто‑то пукает, кто‑то нет», — подытожил он.