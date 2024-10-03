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Представитель Дурова: основатель Telegram и Ирина Болгар никогда не были парой

Сегодня в 15:40
Фото: @missbolgar

Представитель Павла Дурова заявил The New York Times, что основатель Telegram и Ирина Болгар «никогда не были парой». По его словам, отношения между предпринимателем и Болгар были деловыми.

«Госпожа Болгар, которая в то время была тренером господина Дурова по йоге, предложила господину Дурову завести детей. Он согласился, и родились трое детей», — говорится в заявлении представителя.

Он также отметил, что миллионы долларов, которые Дуров присылал в качестве алиментов, Болгар расточительно тратила на предметы роскоши и другие излишества. «У господина Дурова много детей, и он поддерживает каждого из них поровну по ставке 10 тыс. долларов в месяц», — сказано в заявлении.

Представитель бизнесмена выразил надежду, что швейцарская система правосудия разрешит этот спор, и средства, незаконно присвоенные Болгар, будут использованы по назначению — на поддержку детей.

Представитель Дурова также прокомментировал слова Болгар о том, что через несколько месяцев после продажи «ВКонтакте» и уезда бизнесмена из страны Дуров вернулся в Петербург и возобновил совместную жизнь с Болгар. По заявлению представителя, с 2013 года Дуров в основном проживал за пределами России, но никогда не скрывал фактов возвращения в страну.

В августе стало известно, что Болгар обвинила Дурова в насилии над ребенком. Еще год назад подала в швейцарский суд заявление и рассказала, что основатель Telegram несколько раз побил их пятилетнего сына и нанес ему сотрясение. Через суд она также добивается выплаты алиментов в размере 150 тыс. евро ежемесячно, которые бизнесмен, по ее словам, перестал перечислять в 2023 году. После ее обращения в суд Дурова лишили родительских прав, сказала Болгар.

Пока идут суды об алиментах, мать детей Дурова готовит книгу и документальный фильм об отношениях с основателем Telegram.

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