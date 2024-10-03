Фильм «Ржавчина», на съемках которого погибла операторка Галина Хатчинс, покажут в Польше

Спустя почти три года после трагической гибели кинооператора Галины Хатчинс на съемках вестерна Алека Болдуина фильм «Ржавчина» покажут на международном кинофестивале Camerimage в Польше в ноябре, передает Variety.
За показом последует дискуссия с участием режиссера Джоэла Соузы, который так же пострадал в октябре 2021 года во время съемок в Нью-Мексико. В обсуждении будут участвовать оператор Бьянка Клайн, работавшая над фильмом, и Стивен Лайтхилл, наставник Хатчинс в киношколе AFI. Они обсудят события, связанные с фильмом, в том числе его завершение, а также безопасность на съемочной площадке и роль женщин в кинематографе.
Фильм «Ржавчина» рассказывает историю 13-летнего мальчика, который остается один с младшим братом после смерти родителей в 1880-х годах в Вайоминге. Подросток пускается в бега вместе со своим дедом, приговоренным к повешению за случайное убийство местного владельца ранчо.
«Для создателей картины было важно сохранить художественное видение Хатчинс и выполнить свой долг по завершению ее работы, как бы ни было сложно для всей съемочной группы. Благодаря мастерству Клайн операторская работа остается неизменной на протяжении всего фильма», — заявили организаторы фестиваля.
После смерти Хатчинс Болдуину, который смертельно ранил операторку из бутафорского пистолета, было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, но дело было закрыто из‑за отсутствия доказательств со стороны обвинения.
После этого защита специалистки по оружию Ханны Гутьеррес Рид, отбывающей 18-месячный срок за смерть Хатчинс, попросила о новом судебном разбирательстве, но судья отклонил их ходатайство, решив, что недостающие улики не изменили бы исход процесса.