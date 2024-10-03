Фильм «Ржавчина», на съемках которого погибла операторка Галина Хатчинс, покажут в Польше

Спустя почти три года после трагической гибели кинооператора Галины Хатчинс на съемках вестерна Алека Болдуина фильм «Ржавчина» покажут на международном кинофестивале Camerimage в Польше в ноябре, передает Variety.

За показом последует дискуссия с участием режиссера Джоэла Соузы, который так же пострадал в октябре 2021 года во время съемок в Нью-Мексико. В обсуждении будут участвовать оператор Бьянка Клайн, работавшая над фильмом, и Стивен Лайтхилл, наставник Хатчинс в киношколе AFI. Они обсудят события, связанные с фильмом, в том числе его завершение, а также безопасность на съемочной площадке и роль женщин в кинематографе.