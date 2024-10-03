«Где ты, тетя Люси?»: вышел новый трейлер третьей части «Приключений Паддингтона»

Studiocanal UK опубликовал новый трейлер фильма «Приключения Паддингтона-3» (или «Паддингтон в Перу»). Его премьера состоится 8 ноября.
В ролике показан малыш Паддингтон, которого воспитывает его любимая тетя. Медвежонок рассказывает, как Люси нашла его выползающим из листвы с красным цветком на голове, напоминающим его легендарную красную шапочку.
В новом фильме Паддингтон вместе с семьей Браун отправится в путешествие по тропическим лесам Амазонки и горным вершинам Перу, чтобы навестить тетю Люси. Однако когда они добираются, оказывается, что тетя пропала.
В актерский состав вошли Хью Бонневилль, Бен Уишоу, Имельда Стонтон, Джули Уолтерс, Оливия Колман, Эмили Мортимер и Антонио Бандерас. Ранее в фильме была заявлена Рейчел Зеглер, но она выбыла из каста из‑за участия в забастовке актеров США.
Режиссером фильма выступил дебютант в полнометражном кино Дугал Уилсон. Он известен в первую очередь как постановщик различных рекламных роликов. Сценарий написали Марк Бертон, Джон Фостер и Джеймс Ламонт, а постановщик двух первых фильмов Пол Кинг спродюсировал проект.
Первая часть «Приключений Паддингтона» стала одним из самых успешных семейных фильмов независимой киностудии StudioCanal, собрав в мировом прокате 289 млн долларов.