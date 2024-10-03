«Где ты, тетя Люси?»: вышел новый трейлер третьей части «Приключений Паддингтона»

Studiocanal UK опубликовал новый трейлер фильма «Приключения Паддингтона-3» (или «Паддингтон в Перу»). Его премьера состоится 8 ноября.

В ролике показан малыш Паддингтон, которого воспитывает его любимая тетя. Медвежонок рассказывает, как Люси нашла его выползающим из листвы с красным цветком на голове, напоминающим его легендарную красную шапочку.