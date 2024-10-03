Джеймс Блант пообещал сменить имя, если переиздание его дебютного альбома возглавит чарты

Британский поп-певец Джеймс Блант опубликовал в своих соцсетях ролик, в котором пообещал официально сменить имя на то, которое выберет публика, если переиздание его дебютной пластинки «Back to Bedlam» займет первое место чартов.

«Хотите разрушить мою жизнь?» — спросил 50-летний артист. «Я юридически сменю имя, если альбом „Back to Bedlam 20th Anniversary Edition“ займет первое место. Предлагайте свои варианты имен ниже, победит комментарий с наибольшим количеством лайков», — написал Блант.

В видео автор песен, известный своим самоуничижительным юмором, назвал акцию «самым важным демократическим моментом года».

«11 октября я переиздаю свой дебютный альбом „Back to Bedlam“ — запись, благодаря которой я был богат последние 20 лет. И в качестве благодарности вам, моей обожаемой публике, я юридически сменю свое имя, если „Back to Bedlam“ вновь займет первое место в чартах», — сказал артист.

«На что я его сменю? Ну, это зависит только от вас. В жизни меня называли по-разному. Самым ненавистным человеком в поп-музыке. Раздражающим. Джеймсом Бежевым. Я позволю людям решать. Но если альбом не станет первым, я не буду менять свое имя», — подтвердил музыкант.

Одним из самых популярных вариантов в комментариях стал Blunty McBluntface — пародия на имя Boaty McBoatface, которое завирусилось после кампании по поиску названия для полярного исследовательского судна Великобритании в 2016 году. Впоследствии корабль был назван RRS Sir David Attenborough, но одна из его роботизированных подводных лодок получила название Boaty McBoatface.