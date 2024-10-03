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Врач Мэттью Перри признал себя виновным в распространении кетамина для актера

Сегодня в 14:58
Фото: Warner Bros. Television

Врач Мэттью Перри Марк Чавес признал себя виновным в преступном сговоре с целью распространения кетамина. Об этом сообщает Associated Press.

Чавес согласился сотрудничать со следствием, так как прокуратура США стала выдвигать все более серьезные обвинения против доктора Сальвадора Пласенсии, который непосредственно передал кетамин Перри.

В суде прокуроры зачитали все случаи, когда Чавес встречался с Пласенсией между Сан-Диего и Лос-Анджелесом, чтобы передать кетамин, который он получил по поддельным рецептам. В общей сложности врач признался в поставке 22 пятимиллилитровых флаконов кетамина и девяти кетаминовых пастилок.

Чавес останется на свободе под залог до вынесения приговора 2 апреля. У врача забрали паспорт и лишили медицинской лицензии. Несмотря на признание вины, врачу все еще может грозить срок в 10 лет.

С прокурорами также сотрудничают помощник Перри, который признался, что помогал ему получать и вводить кетамин, и знакомый актера. Он заявил, что выступал в роли курьера и посредника.

Мэттью Перри был найден мертвым своим помощником 28 октября 2023 года. Медицинская экспертиза установила, что основной причиной смерти стал кетамин. Актер принимал препарат через своего постоянного врача в рамках легального, но не предусмотренного законом лечения депрессии.

Перри стал требовать больше кетамина, чем ему давал врач. Примерно за месяц до смерти актера он вышел на Пласенсию, который якобы попросил Чавеса достать для него препарат. «Интересно, сколько этот идиот заплатит», — написал Пласенсия Чавесу, согласно судебным документам прокуратуры. Перри боролся с зависимостью со времен сериала «Друзья».

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