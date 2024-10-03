Кинокритик Алиса Таежная запускает курс о самых скандальных и шокирующих фильмах

Кинокритик Алиса Таежная открыла запись на экстрим-курс о кино. На нем обсудят самые скандальные и противоречивые фильмы в истории кино, которые шокируют, злят и удивляют зрителей.

«Бескомпромиссное насилие и чрезмерная откровенность, опасные герои и неполиткорректные шутки, противоречивые послания и одиозные авторы — эти фильмы выдержали испытание временем и продолжают будоражить нас сейчас», — говорится в описании курса.

За 30 с лишним часов занятий Таежная расскажет о картинах Алексея Балабанова «Груз 200» и «Про уродов и людей», экранизации «Сало, или 120 дней Содома», сюрреалистической фантастике Алехандро Ходоровского «Святая гора», аутсайдерской классике «Жидкое небо» и «Шоу ужасов Рокки Хоррора», комедиях «Житие Брайана» от Монти Пайтона, «Догме» и еще восьми лентах.

Фильмы не просто обсудят — кинокритик научит участников курса смотреть и анализировать кино, разберет действие картин на психику и разоблачит провокации. Между занятиями участники будут общаться — о кино и не только — в студенческом чате.