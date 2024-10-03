Депутат Госдумы предложил отбирать детей-квадроберов у родителей

Сегодня / 15:57
Большой театр стал продавать только именные билеты по паспортам
Сегодня / 16:36
В Нью-Йорке крыс будут кормить противозачаточными средствами
Сегодня / 16:24
Режиссер «Людей в черном» пожаловался, что Уилл Смит постоянно пукал на съемочной площадке
Сегодня / 15:54
«Где ты, тетя Люси?»: вышел новый трейлер третьей части «Приключений Паддингтона»
Сегодня / 15:50
Фильм «Ржавчина», на съемках которого погибла операторка Галина Хатчинс, покажут в Польше
Сегодня / 15:40
Представитель Дурова: основатель Telegram и Ирина Болгар никогда не были парой
Сегодня / 15:14
Джеймс Блант пообещал сменить имя, если переиздание его дебютного альбома возглавит чарты
Сегодня / 14:58
Врач Мэттью Перри признал себя виновным в распространении кетамина для актера
Сегодня / 14:18
Кинокритик Алиса Таежная запускает курс о самых скандальных и шокирующих фильмах
Сегодня / 13:42
«Для стерилизованных подходит?»: на маркетплейсах появился корм для квадроберов
Сегодня / 12:02
Американца посадили в тюрьму за клонирование гигантского барана для трофейной охоты
Сегодня / 11:56
Полиция задержала похитителя детенышей кенгуру из зоопарков. Одно животное умерло
Сегодня / 10:51
Спасенные на Камчатке косатки вновь оказались на мели
Сегодня / 10:30
Лерчек и ее экс-супруг задержаны в Москве
Сегодня / 10:01
Стартовали съемки сериала про нуарного Человека-паука с Николасом Кейджем
Сегодня / 09:30
«Яндекс Маркет» запустил Ultima — проект с эксклюзивными товарами и премиальным сервисом
Сегодня / 09:25
Против сжегшего Коран Никиты Журавеля завели уголовное дело по статье о госизмене
Сегодня / 08:56
Журнал Total Film перестанет выходить офлайн. Номер о «Гладиаторе-2» станет последним
Сегодня / 01:59
Charli XCX присоединится к актерскому составу сериала «Гиперкомпенсация»
Сегодня / 01:08
Дизайнер Майкл Райдер станет новым креативным директором бренда Celine
Сегодня / 00:25
СМИ: Pure запустит приложение в телеграме со «всеми-всеми соблазнами и предпочтениями»
Вчера / 23:24
В Кемерове мужчина украл 64 кочана капусты у пенсионерки и получил срок
Вчера / 23:13
Экс-бойфренда солистки группы Uno осудили на восемь лет
Вчера / 22:34
Группа Pink Floyd продала свой каталог компании Sony за 400 миллионов долларов
Вчера / 22:25
По «Ох уж эти детки!» снимут фильм. Режиссером станет Джейсон Мур
Вчера / 21:58
Риз Уизерспун выпустит литературный триллер в соавторстве с Харланом Кобеном
Вчера / 21:09
В США подруги по переписке встретились спустя 60 лет после начала общения
Вчера / 20:56
Netflix опубликовал трейлер фильма «Радость», рассказывающего о создании ЭКО
Вчера / 20:34
«Я люблю этого персонажа»: Эндрю Гарфилд заявил, что хотел бы вернуться к роли Человека-паука
Вчера / 20:22
«Шугар» с Колином Фарреллом продлили на второй сезон
Вчера / 20:13
Володин назвал «рожденными в пробирке» депутатов, не поддержавших запрет пропаганды чайлдфри
Вчера / 20:06
Джек Куэйд в тизере-трейлере кровавого триллера «Компаньон»
Вчера / 19:55
Израиль объявил персоной нон грата генсека ООН
Вчера / 19:23
Халле Берри снимется с Крисом Хемсвортом в триллере «Преступление 101»
Вчера / 19:19
НАСА собирается ввести часовой пояс на Луне

Депутат Госдумы предложил отбирать детей-квадроберов у родителей

Сегодня в 13:07
Фото: NurPhoto/Getty Images

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести ответственность для родителей детей-квадроберов, включая административное и уголовное наказание, а также лишение родительских прав. Об этом сообщает РИА «Новости».

Колунов направил свое предложение уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По мнению депутата, в России с ее высокими семейными ценностями и приоритетом традиционной семьи существование такого движения, как квадробинг, неприемлемо.

«Вдумайтесь, дети изображают из себя животных — кошек, собак — и просят родителей выгулять их на улице на поводке. Подобных видео море. Как и в случае с ЛГБТ*, напасть пришла с Запада, из США. С первой заразой мы уже законодательно справились, запретили ее, справимся и со второй. Запретим, установим ответственность», — заявил он.

Так парламентарий отреагировал на видео, на котором жительница Омска гуляла со своим сыном, изображавшим собаку, на поводке. Роликом заинтересовались в полиции.

Инициативу Колунова поддержал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. «Государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности. Это сказывается на состоянии всего общества. Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет. Без нас», — написал он в телеграм-канале.

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами