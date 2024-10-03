Депутат Госдумы предложил отбирать детей-квадроберов у родителей

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести ответственность для родителей детей-квадроберов, включая административное и уголовное наказание, а также лишение родительских прав. Об этом сообщает РИА «Новости».
Колунов направил свое предложение уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По мнению депутата, в России с ее высокими семейными ценностями и приоритетом традиционной семьи существование такого движения, как квадробинг, неприемлемо.
«Вдумайтесь, дети изображают из себя животных — кошек, собак — и просят родителей выгулять их на улице на поводке. Подобных видео море. Как и в случае с ЛГБТ*, напасть пришла с Запада, из США. С первой заразой мы уже законодательно справились, запретили ее, справимся и со второй. Запретим, установим ответственность», — заявил он.
Так парламентарий отреагировал на видео, на котором жительница Омска гуляла со своим сыном, изображавшим собаку, на поводке. Роликом заинтересовались в полиции.
Инициативу Колунова поддержал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. «Государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности. Это сказывается на состоянии всего общества. Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет. Без нас», — написал он в телеграм-канале.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.