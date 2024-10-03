Депутат Госдумы предложил отбирать детей-квадроберов у родителей

Колунов направил свое предложение уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По мнению депутата, в России с ее высокими семейными ценностями и приоритетом традиционной семьи существование такого движения, как квадробинг, неприемлемо.

«Вдумайтесь, дети изображают из себя животных — кошек, собак — и просят родителей выгулять их на улице на поводке. Подобных видео море. Как и в случае с ЛГБТ*, напасть пришла с Запада, из США. С первой заразой мы уже законодательно справились, запретили ее, справимся и со второй. Запретим, установим ответственность», — заявил он.