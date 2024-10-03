«Для стерилизованных подходит?»: на маркетплейсах появился корм для квадроберов

На российских маркетплейсах появился корм для квадроберов. Продается он почти за 1000 рублей.

Производят корм в Перми, а доставляют из Татарстана. В его составе сахар, заменитель масла какао, тертое какао, молоко сухое обезжиренное, кокосовое масло, патока и другое.

«Здравствуйте, когда будет скуфкорм в наличии?» — пишут пользователи в вопросах продавцу.

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На маркетплейсах также продают пустые упаковки для корма квадроберов. Продавец рассказал «Подъему», что «это такая дополнительная атрибутика».

«Корм я не продаю. Я продаю пакеты для корма. То есть я все-таки еще… Это только пакеты. Дети могли бы туда набирать полезные вкусняшки какие‑то или конфеты.

Изначально я посмотрел, что вообще существует на этом рынке. И посмотрел, что некоторые, судя по разным ресурсам, действительно чуть ли не кошачий корм едят. Я, конечно же, против этого и против популяризации субкультуры с этой стороны. Но если мы играли в казаков-разбойников, сейчас у детей немножко другие игры», — рассказал продавец.