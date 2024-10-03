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Американца посадили в тюрьму за клонирование гигантского барана для трофейной охоты

Сегодня в 12:02
Фото: Министерство юстиции США

Суд в США приговорил заводчика из Монтанты 81-летнего Артура Шубарта к шести месяцам тюрьмы за клонирование гигантского барана и продажу его потомства для трофейной охоты. Об этом сообщают The Guardian и Би-би-си.

Согласно материалам дела, в 2013 году Шубарт незаконно ввез в США из Кыргызстана ткани памирского горного барана — самого крупного на Земле — и отправил их в лабораторию для создания клонированных эмбрионов.

Эти эмбрионы он подсадил овцам на своем ранчо. В результате родился один самец, которого фермер назвал Горным королем Монтаны (ГКМ). Затем Шубарт использовал этого барана для осеменения овец, у которых позже рождались гибридные ягнята.

Их заводчик продавал в хозяйства нескольких штатов для трофейной охоты, подделывая документы. Стоимость потомков ГКМ составляла 10 тыс. долларов (953 тыс. рублей по текущему курсу).

Самцы памирского горного барана, также известного как баран Марко Поло, могут весить более 135 килограмм, а размах их рогов — превышать 1,5 метра. Этот вид находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). В Монтане их распространение запрещено для защиты местных овец от болезней и предотвращения появления гибридов.

Помимо тюремного срока, Шубарта приговорили к штрафу в 20 тыс. долларов. Горного короля Монтаны суд решил отдать в зоопарк.

В своем последнем слове фермер сказал, что ему «придется работать всю оставшуюся жизнь, чтобы исправить все, что он наделал». «Моя семья никогда не была разорена, но теперь мы банкроты», — отметил он. Адвокат подсудимого добавил, что клонирование барана разрушило жизнь, репутацию и семью Шубарта.

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