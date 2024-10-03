Лерчек и ее экс-супруг задержаны в Москве

Блогерка Валерия Чекалина (Лерчек) и ее бывший муж Артем задержаны в Москве после допроса. Об этом сообщают ТАСС и «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Чекалины задержаны на 48 часов по новому уголовному делу о переводе за рубеж более 251 млн рублей. Вместе с ними задержан третий фигурант Роман Вишняк, соучредитель фирмы Артема ООО «Лейтик мейкап».

Все трое официально признаны подозреваемыми в переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (часть 1 статьи 193.1 УК). По информации «Коммерсанта», следствие, вероятно, будет просить суд о домашних арестах и запретах определенных действий.

О новом уголовном деле Лерчек стало известно накануне, 2 октября. В доме у бывшей пары прошли обыски. По информации РИА «Новости», внимание органов привлекла оплата марафонов блогерки через Дубай.