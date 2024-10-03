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Стартовали съемки сериала про нуарного Человека-паука с Николасом Кейджем

Сегодня в 10:01
Фото: Laurent Koffel/Getty Images

Издание Just Jared опубликовало первые фото со съемок сериала «Человек-паук Нуар». Судя по всему, производство проекта стартовало совсем недавно.

На снимках можно увидеть Николаса Кейджа в образе главного героя. Он одет в черное пальто, пиджак, брюки и ботинки. Кроме Кейджа никого на фотографиях нет. Съемки проходят в Лос-Анджелесе.

Сериал расскажет историю стареющего и потерявшего надежду частного детектива в Нью-Йорке 1930-х годов. Ему приходится столкнуться со своей прошлой жизнью в качестве единственного в городе супергероя.

Проект находится в разработке еще с прошлого года. Его шоураннерами выступают Орен Узил («Затерянный город») и Стив Лайтфут («Каратель»). В режиссерском кресле — Гарри Брэдбир («Дрянь»).

Главного злодея сыграет Брендан Глисон, известный по фильмам о Гарри Поттере и трагикомедии «Банши Инишерина». Даты выхода у сериала пока нет.

Это не первый раз, когда Николас Кейдж воплощает роль нуарного Человека-паука. В 2018 году он озвучил персонажа в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные».

«Человек-паук Нуар», созданный писателями Дэвидом Хайном, Фабрисом Сапольским и художником Кармине Ди Джандоменико, впервые появился в 2009 году в одноименной серии комиксов. По сюжету в 1933 году, во время Великой депрессии, молодой репортер Питер Паркер, тайно расследуя контрабанду древних статуй пауков, был укушен незаконно импортированным ядовитым членистоногим.

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