Спасенные на Камчатке косатки вновь оказались на мели

Спасенная на Камчатке семья из четырех косаток вновь оказалась на мелководье. Об этом сообщает МЧС.
«Сегодня утром они уплыли с мелководья в сторону открытого моря. К сожалению, животным не удалось найти узкий выход из лимана, и во время отлива они снова оказались на мелководье», — говорится в заявлении ведомства.
На помощь млекопитающим отправились 8 сотрудников МЧС России. К ним также присоединились волонтеры.
2 октября группа косаток застряла на мели в лимане устья реки Большая Воровская. Животных не удалось вытащить в море, поэтому на месте дежурили волонтеры и спасатели, которые регулярно поливали их водой и постепенно передвигали на более глубокое место.
Операция по спасению длилась больше 10 часов. Затем вода поднялась, и млекопитающие направились к открытому морю.
«Мы до утра не узнаем, удалось ли могучим и красивым млекопитающим найти выход в устья, но я надеюсь, что их вековое чутье не подведет. Их проводит лодка, пока их будет видно», — заявил после операции по спасению глава местного МЧС Сергей Лебедев.