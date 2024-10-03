Спасенные на Камчатке косатки вновь оказались на мели

Спасенная на Камчатке семья из четырех косаток вновь оказалась на мелководье. Об этом сообщает МЧС.

«Сегодня утром они уплыли с мелководья в сторону открытого моря. К сожалению, животным не удалось найти узкий выход из лимана, и во время отлива они снова оказались на мелководье», — говорится в заявлении ведомства.

На помощь млекопитающим отправились 8 сотрудников МЧС России. К ним также присоединились волонтеры.

2 октября группа косаток застряла на мели в лимане устья реки Большая Воровская. Животных не удалось вытащить в море, поэтому на месте дежурили волонтеры и спасатели, которые регулярно поливали их водой и постепенно передвигали на более глубокое место.

Операция по спасению длилась больше 10 часов. Затем вода поднялась, и млекопитающие направились к открытому морю.