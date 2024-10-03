Против сжегшего Коран Никиты Журавеля завели уголовное дело по статье о госизмене

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении Никиты Журавеля по уголовному делу о госизмене (статья 275 УК). Об этом сообщает Генпрокуратура.

Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы. По данным ведомства, обвиняемый предложил сотрудничество представителю СБУ.

Утверждается, что в марте 2023 года Журавель отправил ему видео с записью железнодорожного состава, перевозившего военную технику Вооруженных сил РФ, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.

27 февраля этого года суд в Грозном приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии Никиту Журавеля по делу о сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде.

Потерпевшими по делу стали 13 имамов из Грозного. Как объяснял СК, суд в отношении Журавеля проходил не в Волгограде, а в Чечне из‑за «многочисленных обращений жителей Чеченской Республики».