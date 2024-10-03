Журнал Total Film перестанет выходить офлайн. Номер о «Гладиаторе-2» станет последним

Последний, 356-й номер, будет посвящен «Гладиатору-2». В нем журналисты поговорили с Ридли Скоттом, Полом Мескалом, Дензелом Вашингтоном и многими другими о возвращении во вселенную.

По данным издания, выпуск станет «демонстрацией всего того, к чему стремился журнал Total Film». «Нам остается только сказать огромное спасибо всем сотрудникам, которые сделали журнал Total Film тем, чем он был на протяжении последних 27 лет», — говорится в заявлении.