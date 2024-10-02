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Charli XCX присоединится к актерскому составу сериала «Гиперкомпенсация»

Сегодня в 01:59
Фото: charli_xcx

Британская певица Charli XCX присоединится к актерскому составу комедийного сериала «Гиперкомпенсация» («Overcompensating»). Об этом сообщил Deadline.

Она сыграет эпизодическую роль — какую именно, авторы шоу не раскрывают. Помимо нее, в сериале появятся Бенито Скиннер, Кайл МакЛоклен и Кайя Гербер. Скиннер выступит также создателем проекта.

Сериал расскажет о студенте по имени Бенни, в прошлом игроке в футбол и короле школьного бала. По сюжету он сближается с девочкой-аутсайдером Кармен, мечтающей вписаться в сообщество учеников и обрести друзей любой ценой.

Вместе пара пускается во все тяжкие, вступает в ужасные отношения, пьет крепкие напитки и подделывает документы. На их примере авторы сериала изучают, как далеко могут зайти люди в попытках понять, кто они такие на самом деле.

Роль Бенни в шоу исполнит Скиннер, Кармен — Уолли Барам. Сестру Бенни по имени Грейс сыграет Мэрри Бет Бейрон, ее бойфренда — Адам ДиМарко. Конни Бриттон предстанет в образе мамы центрального героя, МакЛоклен — папы.

Джулии Шиплетт достанется роль Мими, бывшей подруги Грейс. Томми Ду перевоплотится в Кевина, ответственного консультанта первокурсников Йейтского университета, а Гербер — в одну из руководительниц элитного университетского тайного сообщества Эстер.

Александра Битон выступит в роли коллеги Эстер. Клэр Кьют, Элизас Азими и Мэдди Филлипс сыграют студентов университета. Продюсерами проекта выступят, помимо Скиннера, Джона Хилл, Мэтт Дайнс и Али Гудвин. Музыкальным продюсером выступит Charli XCX. Сериал выпустят А24 и Amazon MGM Studios.

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