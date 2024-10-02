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Дизайнер Майкл Райдер станет новым креативным директором бренда Celine

Сегодня в 01:08
Фото: celine

Американский дизайнер Майкл Райдер станет новым креативным директором бренда Celine в начале 2025 года. Об этом сообщил Women’s Wear Daily.

Райдер займет должность, которая ранее принадлежала Эди Слиману. Слиман возглавлял Celine с февраля 2018 года. Чем займется Слиман в будущем, неизвестно.

«Под его креативным и художественным руководством Celine испытал исключительный рост и утвердился как знаковый французский дом высокой моды. Целостное видение Эди Слимана, его требовательность и строгость позволили переопределить коды Celine, одновременно подтвердив его женские и парижские корни. Он также открыл новые направления для бренда: мужскую линейку, кутюр и люксовую парфюмерию», — заявили в холдинге LVMN.

Райдер в последние годы работал в Polo Ralph Lauren, он также был там креативным директором. До этого же он был директором по дизайну в Celine на протяжении десяти лет.

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