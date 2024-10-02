Американский дизайнер Майкл Райдер станет новым креативным директором бренда Celine в начале 2025 года. Об этом сообщил Women’s Wear Daily.

Райдер займет должность, которая ранее принадлежала Эди Слиману. Слиман возглавлял Celine с февраля 2018 года. Чем займется Слиман в будущем, неизвестно.

«Под его креативным и художественным руководством Celine испытал исключительный рост и утвердился как знаковый французский дом высокой моды. Целостное видение Эди Слимана, его требовательность и строгость позволили переопределить коды Celine, одновременно подтвердив его женские и парижские корни. Он также открыл новые направления для бренда: мужскую линейку, кутюр и люксовую парфюмерию», — заявили в холдинге LVMN.