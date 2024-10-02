СМИ: Pure запустит приложение в телеграме со «всеми-всеми соблазнами и предпочтениями»

Приложение для секс-знакомств Pure запустит приложение в телеграме, где будет выбор сексуальных предпочтений. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

По словам СМИ, Pure перейдет в мессенджер в связи с требованием властей по всему миру удалить функцию «соблазнов». В телеграме пользователи получат доступ ко «всем-всем соблазнам и предпочтениям».

«Реальная причина не политическая, а монополистическая! Big-tech площадки, как заведенные, ужесточают требования к приложениям, видимо, скоро опять наступит викторианская эра. Секс — есть, слова — нет», — сказал один из разработчиков сервиса.

В конце сентября стало известно, что из приложения Pure пропала возможность выбора сексуальных предпочтений, таких как стриптиз, футплей, грязные разговоры и связывание. Остались только объятия, музыка, тату и экстремальные увлечения.

В декабре 2023 года Pure убрал для российских пользователей возможность указывать свою сексуальную ориентацию при регистрации. Об этом стало известно после того, как Верховный суд РФ в ноябре 2023 года признал движение ЛГБТ* экстремистским, пишет RTVI.

После ухода Tinder из РФ прошлым летом «Афиша Daily» делала обзоры на дейтинг-сервисы, которые еще остались. Среди них был и Pure — вот как редакторша Аля Александрова описала опыт использования: «Думаю, что Pure действительно хорош именно для секс-знакомств или легкого романа, поскольку в приложении много крутых функций, которые делают коммуникацию проще и позволяют людям не стесняться. А вот стоит ли тут целенаправленно искать соулмейта — вопрос».