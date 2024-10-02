Экс-бойфренда солистки группы Uno осудили на восемь лет

Экс-бойфренда солистки группы Uno Анастасии Котовой приговорили к восьми годам колонии строгого режима за ее убийство. Об этом сообщило РИА «Новости».

Решение вынес суд в Петербурге. Следствие по делу проводили оперативники Колпинского района. Собранные ими доказательства вины оказались достаточными для вынесения приговора мужчине.

Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Следствие установило, что преступник поссорился с Котовой, распивая алкогольные напитки, и нанес ей многочисленные удары ногами.