Группа Pink Floyd продала свой каталог компании Sony за 400 миллионов долларов

Британская рок-группа Pink Floyd продала каталог своей музыки компании Sony Music на 400 млн долларов. Об этом сообщил Financial Times.
Сделка включает в себя передачу прав на записанные треки коллектива, а также смежные права и права на «имя и образ». Издательские права в соглашение не вошли.
До этого роялти за записанную музыку Pink Floyd получали две компании — Pink Floys (1987) Limited и Pink Floyd Music Limited. Эти компании, по информации Music Business Worldwide, за прошлый финансовый год получили совокупный доход в 50 млн долларов.
Ранее Sony Music оформила сделку по приобретению пакета прав на творчество другой легендарной группы — Queen. За каталог этого коллектива компании пришлось отдать более 1 млрд долларов.