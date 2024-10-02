Группа Pink Floyd продала свой каталог компании Sony за 400 миллионов долларов

Британская рок-группа Pink Floyd продала каталог своей музыки компании Sony Music на 400 млн долларов. Об этом сообщил Financial Times.

Сделка включает в себя передачу прав на записанные треки коллектива, а также смежные права и права на «имя и образ». Издательские права в соглашение не вошли.

До этого роялти за записанную музыку Pink Floyd получали две компании — Pink Floys (1987) Limited и Pink Floyd Music Limited. Эти компании, по информации Music Business Worldwide, за прошлый финансовый год получили совокупный доход в 50 млн долларов.