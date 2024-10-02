По «Ох уж этим деткам!» снимут фильм. Режиссером станет Джейсон Мур

По мультсериалу «Ох уж эти детки!» 1990-х годов снимут фильм. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.
В грядущем проекте будут совмещены живые съемки и компьютерная графика. Режиссером станет Джейсон Мур («Идеальный голос», «Сестры»). Сценарий напишут авторы SNL Майки Дэй и Стритер Сейделл.
Сериал, созданный Арлин Класки, Габором Чупо и Полом Джермейном, вышел на экраны в 1991 году и стал одним из самых популярных мультсериалов Nickelodeon.
Его сюжет рассказывает о малышах Томми, Чаки, Филе и Лил и их повседневной жизни, которая обычно сопровождается увлекательными приключениями.
После трех сезонов «Ох уж эти детки!» были перезапущены в 1996 году и просуществовали до 2000-х. Затем авторы создали три анимационных мультфильма.