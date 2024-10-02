По «Ох уж этим деткам!» снимут фильм. Режиссером станет Джейсон Мур

По мультсериалу «Ох уж эти детки!» 1990-х годов снимут фильм. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

В грядущем проекте будут совмещены живые съемки и компьютерная графика. Режиссером станет Джейсон Мур («Идеальный голос», «Сестры»). Сценарий напишут авторы SNL Майки Дэй и Стритер Сейделл.

Сериал, созданный Арлин Класки, Габором Чупо и Полом Джермейном, вышел на экраны в 1991 году и стал одним из самых популярных мультсериалов Nickelodeon.

Его сюжет рассказывает о малышах Томми, Чаки, Филе и Лил и их повседневной жизни, которая обычно сопровождается увлекательными приключениями.