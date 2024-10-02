Риз Уизерспун выпустит литературный триллер в соавторстве с Харланом Кобеном

Американская актриса Риз Уизерспун, известная по фильмам «Блондинка в законе» и «Дикая», выпустит роман в соавторстве с писателем Харланом Кобеном. Об этом сообщил Independent.

Для Уизерспун книга станет дебютной литературной работой. Она будет представлять из себя триллер в духе саспенса, ориентированный для взрослой аудитории. Релиз романа запланирован на осень 2025 года.

В основе книги — оригинальная идея Уизерспун. Актриса призналась, что надеется «поразить зрителей загадочными персонажами и сложными сюжетными поворотами». Она отметила, что работать вместе с Кобеном было «неописуемо увлекательно».

«Сказать, что я поклонница творчества Харлана, было бы недостаточно. То, что моя идея для этого триллера показалась ему достаточно интригующей, чтобы он захотел поработать со мной в качестве соавтора — это мечта, ставшая реальностью», — призналась Уизерспун.

Кобен добавил, что сотрудничество с артисткой принесло ему «чистую радость и творческое удовлетворение». «Я очень жду, когда мы представим этот роман миру», — поделился автор.

Харлан Кобен — американский писатель, известный по детективным триллерам, таким как «Мертвая хватка», «Невиновен», «Мальчик из леса», «Скованные одной цепью», «Не отпускай», «Победитель».