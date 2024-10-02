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Риз Уизерспун выпустит литературный триллер в соавторстве с Харланом Кобеном

Сегодня в 21:58
Фото: reesewitherspoon

Американская актриса Риз Уизерспун, известная по фильмам «Блондинка в законе» и «Дикая», выпустит роман в соавторстве с писателем Харланом Кобеном. Об этом сообщил Independent.

Для Уизерспун книга станет дебютной литературной работой. Она будет представлять из себя триллер в духе саспенса, ориентированный для взрослой аудитории. Релиз романа запланирован на осень 2025 года.

В основе книги — оригинальная идея Уизерспун. Актриса призналась, что надеется «поразить зрителей загадочными персонажами и сложными сюжетными поворотами». Она отметила, что работать вместе с Кобеном было «неописуемо увлекательно».

«Сказать, что я поклонница творчества Харлана, было бы недостаточно. То, что моя идея для этого триллера показалась ему достаточно интригующей, чтобы он захотел поработать со мной в качестве соавтора — это мечта, ставшая реальностью», — призналась Уизерспун.

Кобен добавил, что сотрудничество с артисткой принесло ему «чистую радость и творческое удовлетворение». «Я очень жду, когда мы представим этот роман миру», — поделился автор.

Харлан Кобен — американский писатель, известный по детективным триллерам, таким как «Мертвая хватка», «Невиновен», «Мальчик из леса», «Скованные одной цепью», «Не отпускай», «Победитель».

Его книги не раз были экранизированы, по их мотивам сняли фильм «Не говори никому», мини-сериал «Незнакомка» и шоу «Единожды солгав». В 2018 Кобен подписал пятилетнее соглашение с Netflix. В 2022 году он продлил ее еще на четыре года.

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