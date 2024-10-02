В Кемерово мужчина украл 64 кочана капусты у пенсионерки и получил срок

Рудничный районный суд Кемерово приговорил к 4 годам колонии 41-летнего мужчину из‑за кражи капусты. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В июле прошлого года 75-летняя женщина заявила, что неизвестный украл у нее 64 кочана капусты и комплектующие от чугунной печи. Сумма ущерба составила около 17 000 рублей.

Следователи установили, что преступник зашел на территорию участка пенсионерки, разрубил замок на двери хозпостройки найденным топором, а затем разбил окно и проник в жилище.