В США подруги по переписке встретились спустя 60 лет после начала общения

Американки Эмили Конн и Бренда Стоу дружили по переписке с 1970-х, но лишь недавно встретились лично. Трогательный момент выложила в инстаграме* дочь Конн Кристина Шреценгост, которая организовала встречу. Видео стало вирусным, собрав за две недели 3,8 млн просмотров.

На кадрах видно, как Конн сидит за столом с закрытыми глазами. Затем в комнату заходит Стоу, закрывая лицо подруги руками, и начинает с ней разговаривать. Конн сперва не узнает голос собеседницы, но после слов Стоу «благослови твое сердце», все понимает. Она восклицает: «Бренда!», а потом поворачивается и обнимает ее.

Видео: @cschrec1

«Подружившись по переписке в средней школе, чтобы научиться писать курсивом, они остаются близкими подругами 60 лет», — гласит подпись к ролику.

В интервью Today Конн сказала, что на первых этапах переписки подруги не обсуждали ничего мерьезного: «„Как дела в школе?“ „Как твои оценки?“ „Как погода?“ — все эти неважные вещи». Через несколько лет девушки стали общаться и по телефону, а к предметам обсуждения добавились работа, дом, самочувствие.

По словам Конн, они поддерживали друг друга в трудные времена, в том числе в последние дни, когда у женщины диагностировали рак груди четвертой стадии. «У Бренды когда‑то был рак груди, у меня тоже, и это сблизило нас еще больше», — делится она.

Сейчас рак вернулся в жизнь Конн в более тяжелой стадии, дав метастазы. «Мы не зацикливаемся на раке. Мы просто сохраняем позитивный настрой и делаем все возможное, чтобы поднять настроение друг другу и всем вокруг нас и оставаться позитивными», — говорит женщина.

Конн называет дружбу со Стоу «благословением», отмечая, что они всегда рады услышать друг друга и поговорить один на один. Ее подруга добавляет, что теперь чувствует себя гораздо ближе к приятельнице, обняв ее и поплакав вместе. «Я думаю, это сделало нашу дружбу еще крепче», — делится она.