Netflix опубликовал трейлер фильма «Радость», рассказывающего о создании ЭКО

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Радость» («Joy») — драмы, рассказывающей о создании технологии экстракорпорального опложотврения (ЭКО). Она выйдет на стриминговом сервисе 22 ноября.

Лента расскажет об ученых-новаторах, которые придумали, как помогать женщинам с репродуктивными сложностями стать матерями. Специалистам приходилось работать в 70-х под давлением общественности, называвшей их исследования аморальными.

В центре картины окажется молодая лаборантка, роль которой исполнила Томасин Маккензи, известная по фильму «Кролик Джоджо». Помимо нее, в ленте снялись Джеймс Нортон («Маленькие женщины») и Билл Найти («Реальная любовь»).

Фильм назвали «Радость» (в оригинальной версии — «Joy»), что отсылает к имени Луизы Джой Браун — первого человека в мире, родившегося в результате ЭКО. Она появилась на свет в 1978 году в британском Манчестере.