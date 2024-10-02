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Netflix опубликовал трейлер фильма «Радость», рассказывающего о создании ЭКО

Сегодня в 20:56
Кадр: Netflix

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Радость» («Joy») — драмы, рассказывающей о создании технологии экстракорпорального опложотврения (ЭКО). Она выйдет на стриминговом сервисе 22 ноября.

Лента расскажет об ученых-новаторах, которые придумали, как помогать женщинам с репродуктивными сложностями стать матерями. Специалистам приходилось работать в 70-х под давлением общественности, называвшей их исследования аморальными.

В центре картины окажется молодая лаборантка, роль которой исполнила Томасин Маккензи, известная по фильму «Кролик Джоджо». Помимо нее, в ленте снялись Джеймс Нортон («Маленькие женщины») и Билл Найти («Реальная любовь»).

Фильм назвали «Радость» (в оригинальной версии — «Joy»), что отсылает к имени Луизы Джой Браун — первого человека в мире, родившегося в результате ЭКО. Она появилась на свет в 1978 году в британском Манчестере.

К 2014 году более 7 млн человек в мире родились благодаря технологии ЭКО. В России, по данным Российской ассоциации репродукции человека, только с 1995 по 2017 год более 225 тысяч новорожденных появились на свет после того, как их матери прошли ЭКО.

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