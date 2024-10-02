«Я люблю этого персонажа»: Эндрю Гарфилд заявил, что хотел бы вернуться к роли Человека-паука

Эндрю Гарфилд заявил, что хотел бы повторить роль Человека-паука в одном из грядущих фильмов Marvel. Его слова передает Deadline.

Актер сыграл супергероя в фильме 2012 года «Удивительный Человек-паук» и сиквеле 2014-го. Второй фильм провалился в прокате, поэтому Sony не стала снимать третью часть.

«Это было очень тяжело для меня. Конечно, я бы вернулся, если бы это было правильно, если бы была отличная концепция или что‑то, что еще не было сделано раньше, уникальное, странное и захватывающее, во что можно вцепиться зубами.

Мне нравится этот персонаж, и он приносит радость. Если часть того, что я приношу, — это радость, то и я радуюсь в ответ», — сказал он Гарфилд.

Последний раз актер играл Человека-паука в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» в 2021 году. Актер повторил свою роль вместе с Тоби Магуайром, который снимался в трилогии фильмов о Человеке-пауке Сэма Рэйми, и Томом Холландом, который пришел на смену Гарфилду.