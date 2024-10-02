«Шугар» с Колином Фарреллом продлили на второй сезон

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Apple TV+ продлил на второй сезон драматический сериал «Шугар». Об этом сообщает Deadline.

Первый сезон рассказывал о Джоне Шугаре — частном детективе, расследующем таинственное исчезновение дочери легендарного голливудского продюсера и попутно узнающем темные секреты знаменитой семьи.

В продолжении Шугар вновь окажется в Лос-Анджелесе и возьмется за очередное дело о пропаже человека. Роль детектива исполняет Колин Фаррелл. В первом сезоне также снимались Эми Райан, Анна Ганн, Деннис Бутсикарис, Нейт Корддри, Сидни Чандлер, Алекс Эрнандес и Кирби Хауэлл-Батист.

Сериал разработал Марк Протосевич. Одри Чон и Саймон Кинберг выступили исполнительными продюсерами проекта наряду с Фарреллом, Сэмом Кэтлином, Скоттом Гринбергом и Чипом Вуселичем.

Режиссерами шоу стали Фернанду Мейрелиш («Два папы», «Город Бога») и Адам Аркин. Премьера сериала состоится 5 апреля на стриминговом сервисе Apple TV+. В этот день выйдут два эпизода, остальные шесть будут появляться еженедельно.