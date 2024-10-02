Володин назвал «рожденными в пробирке» депутатов, не поддержавших запрет пропаганды чайлдфри

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, которые не поддержали запрет пропаганды чайлдфри. Он назвал их «рожденными в пробирке», сообщает РБК.

«Надо вообще разобраться, кто за вас голосовал. Кто голосовал? Вы что, в пробирке родились, стали политиками? Откуда вы взялись? Потому что ни одна мать, ни одна бабушка, ни один отец в здравом уме не поставит галочку, не поддержит в депутаты человека, который выступает против инициативы [запрета пропаганды чайлдфри]», — сказал Володин на пленарном заседании, где обсуждался законопроект.

Он отдельно обратился к депутатам фракции «Новые люди», которые, по его словам, не поддерживают инициативу. Председатель ГД сказал, что если в партии выступают против запрета идеологии чайлдфри, то «вас не будет в будущем».

По мнению Володина, идеи отказа от деторождения «навязаны Западом». Председатель нижней палаты предупредил, что голосование по инициативе будет поименное.

Вопрос о запрете идеологии чайлдфри в сентябре вновь подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В интервью «Известям» она связала взгляды чайлдфри с «вырождением феминизма», который, по ее словам, на первоначальном этапе в своей основе нес «хорошую идею» борьбы за равноправие женщин, но теперь на Западе «радикализировался».

Уже 25 сентября соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Как отмечал Володин, штрафы за пропаганду чайлдфри будут аналогичны штрафам за пропаганду ЛГБТ*: до 400 тыс. рублей для физлиц, до 800 тыс. — для должностных лиц и до 5 млн — для юрлиц. Распространять идеи отказа от рождения детей запретят в интернете, СМИ, кино и рекламе.

Заместительница руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева назвала запрет пропаганды чайлдфри «мракобесной инициативой, которая откроет путь к миллиону необоснованных доносов». По ее мнению, молодых женщин надо поддерживать, повышать общий уровень жизни, а не принуждать к рождению детей. Авксентьева отметила, что «Новые люди» будут выступать против законопроекта.