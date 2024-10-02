Израиль объявил персоной нон грата генсека ООН

Власти Израиля объявили генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша персоной нон грата и запретили ему въезд в страну. Об этом министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац рассказал в соцсети Х.

Он заявил, что «тот, кто не может безоговорочно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает права ступать на израильскую землю».

По словам Каца, Гуттериш не осудил нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и не предпринял ничего для противостояния им. Он назвал Гуттериша «пятном на истории ООН».

Иран атаковал Израиль 1 октября. По территории страны выпустили около 180 ракет, по информации The Jerusalem Post. Издание сообщило о прилетах в Тель-Авиве, Димоне, Набатиме, Хоре, Ход-ха-Шароне, Беэр-Шеве и Ришон-ле-Ционе.