Джек Куэйд в тизере-трейлере кровавого триллера «Компаньон»

Warner Bros. Pictures опубликовал тизер-трейлер фантастического триллера «Компаньон». Его премьера состоится 10 января.
Сюжет ленты держится в секрете. Однако из тизера-трейлера становится понятно, что зрителей будет ждать извращенная, кровавая и жестокая история о парне, который держит в заложниках девушку.
В фильме снимаются Джек Куэйд («Пацаны», «Крик»), Софи Тэтчер («Шершни», «Бугимен»), Руперт Френд («Разлука»), Харви Гильен («Чем мы заняты в тени»), Лукас Гейдж («Ты») и Меган Сури («Оно живет внутри»).
Режиссером «Компаньона» выступил Дрю Хэнкок, который работал над сериалом «Реальные пацаны». До него ленту планировал снимать постановщик «Варвара» Зак Креггер.