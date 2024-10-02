НАСА собирается ввести часовой пояс на Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) намерено ввести стандартный часовой пояс на Луне. Об этом сообщил Science Alert.

Лунное время будет обозначаться аббревиатурой LTC. Его собираются использовать для планирования миссий и исследований. В перспективе наличие часового пояса, как считают специалисты, упростит создание базы на поверхности спутника Земли.

НАСА будет сотрудничать с правительством США, коммерческими партнерами и международными организациями, чтобы стандартизировать время на Луне. «Единое определение времени — важная часть безопасной, устойчивой и стабильной работы», — подчеркнул инженер Бен Эшман.

По его словам, рост коммерческой космической отрасли и увеличение числа стран, осуществляющих деятельность на Луне, ведет к потребности ввести стандартный часовой пояс.

В определении лунного времени есть сложность: гравитационные различия между Землей и Луной приводят к отставанию лунного времени на 56 микросекунд. За это время объект, движущийся со скоростью света, преодолевает расстояние в 168 футбольных полей, отмечают в НАСА.

Ученые в данный момент работают над созданием математических моделей, которые позволят людям на орбите Луны и специалистам на Земле высчитывать время и расстояние одинаково реалистично.