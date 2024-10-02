Холли Берри снимется с Крисом Хемсвортом в триллере «Преступление 101»

Она сыграет вместе с Крисом Хемсвортом, Марком Руффало и Барри Кеоганом. Хемсворт также выступит продюсером вместе со своим партнером Беном Грейсоном.

В основу сюжета легла одноименная новелла Дона Уинслоу. Она рассказывает о кражах дорогущих драгоценностей, которые происходят по всему Тихоокеанскому побережью. Полиция связывает их с колумбийскими картелями, но у детектива Лу Лубесника есть другая версия.