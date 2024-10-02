Toyota вложит полмиллиарда долларов в летающее такси

Японская компания Toyota инвестирует 500 млн долларов в бизнес по производству летающих такси Joby Aviation. Об этом сообщил ТАСС.

Toyota выделит деньги на «поддержку сертификации и коммерческого производства электрического воздушного такси». Вместе производители будут развивать идею о воздушной мобильности.

Финансирование произойдет в два этапа: первый состоится уже в 2024 году, второй — в 2025-м. Общий объем инвестиций Toyota в стартап достигнет 894 млн долларов.

Toyota и Joby Aviation сотрудничают на протяжении семи лет. За это время Joby Aviation заключила соглашение с властями Дубая о запуске аэротакси в 2026 году.