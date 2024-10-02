В Японии закрыли аэропорт из‑за взрыва бомбы времен Второй мировой войны

Международный аэропорт Миядзаки, расположенный на юге Японии, закрыли из‑за взрыва бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает The Japan Times.
Бомба взорвалась неподалеку от взлетно-посадочной полосы. В результате этого на территории аэродрома образовалась яма длиной семь метров и шириной четыре метра. Все рейсы пришлось отменить, а на место вызвать военных.
Взрыв произошел на расстоянии не менее 100 метров от здания терминала. В ходе инцидента никто не пострадал. Тем не менее на месте происшествия наблюдалось задымление.
Позднее выяснилось, что взорвался боеприпас весом около 277 килограмм, который произвели в США. Почему он не был удален с территории аэропорта, пока неясно.
Аэропорт Миядзаки открыли в 1943 году в качестве базы Императорского флота Японии. Его использовали для отправки самолетов-камикадзе. В 2009 и 2011 годах рядом и на территории аэродрома уже находили неразорвавшиеся бомбы.