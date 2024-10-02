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В Японии закрыли аэропорт из‑за взрыва бомбы времен Второй мировой войны

Сегодня в 17:53
Фото: Skyler Smith/Unsplash

Международный аэропорт Миядзаки, расположенный на юге Японии, закрыли из‑за взрыва бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает The Japan Times.

Бомба взорвалась неподалеку от взлетно-посадочной полосы. В результате этого на территории аэродрома образовалась яма длиной семь метров и шириной четыре метра. Все рейсы пришлось отменить, а на место вызвать военных.

Взрыв произошел на расстоянии не менее 100 метров от здания терминала. В ходе инцидента никто не пострадал. Тем не менее на месте происшествия наблюдалось задымление.

Позднее выяснилось, что взорвался боеприпас весом около 277 килограмм, который произвели в США. Почему он не был удален с территории аэропорта, пока неясно.

Аэропорт Миядзаки открыли в 1943 году в качестве базы Императорского флота Японии. Его использовали для отправки самолетов-камикадзе. В 2009 и 2011 годах рядом и на территории аэродрома уже находили неразорвавшиеся бомбы.

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