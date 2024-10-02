Дмитрий Медведев возглавил совет директоров «Ростелекома»

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров ПАО «Ростелеком». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Кандидатуру Медведева утвердили на первом заседании нового состава совета, которое состоялось 2 октября. На нем также сформировали четыре комитета совета директоров: по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.
Ранее «Коммерсант» писал, что на 11 мест в совете директоров «Ростелекома» были выдвинуты в сентябре 11 кандидатов. Среди них глава Минцифры Максут Шадаев, глава ВТБ Андрей Костин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
С 2015 года предыдущий состав совета директоров «Ростелекома» возглавлял Сергей Иванов, спецпредставитель президента по вопросам экологии.
Дмитрий Медведев был председателем совета директоров «Газпрома» в 2000–2001 и 2002–2008 годах. После избрания президентом он покинул этот пост и до настоящего момента в советы директоров госкомпаний не входил.