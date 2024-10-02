DC снимет мультфильм о Дике Грейсоне и Джейсоне Тодде

Сюжет расскажет о пути Дика Грейсона и Джейсона Тодда и их становлении в качестве борцов с преступностью. Они оба были Робинами и помогали Бэтмену, однако потом Грейсон стал Найтвингом, а Тодд — Красным колпаком.