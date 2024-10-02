DC снимет мультфильм о Дике Грейсоне и Джейсоне Тодде

DC Studios и Warner Bros. Pictures снимут анимационный фильм «Dynamic Duo» («Неразлучная пара»). Об этом сообщает Deadline.
Сюжет расскажет о пути Дика Грейсона и Джейсона Тодда и их становлении в качестве борцов с преступностью. Они оба были Робинами и помогали Бэтмену, однако потом Грейсон стал Найтвингом, а Тодд — Красным колпаком.
При работе над мультфильмом студии будут работать в специальной технике момо, которая объединяет компьютерную графику, кукольную анимацию, а также съемки реальных актеров.
Продюсером грядущей ленты выступит Мэтт Ривз, который снял «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Ранее Робина играли Крис О’Доннелл («Бэтмен навсегда», «Бэтмен и Робин»), Джозеф Гордон-Левитт («Темный рыцарь: Возрождение легенды») и Брентон Туэйтс («Титаны»).