Тысячи попугаев захватили аргентинский городок. Кадры оттуда напоминают хоррор «Птицы»

Попугаи заполонили аргентинский город Иларио-Аскасуби недалеко от побережья Атлантического океана. Об этом сообщает Reuters.

Тысячи зелено-желто-красных птиц прокусывают электрические кабели, вызывая отключения, оставляют везде помет и сводят жителей с ума непрекращающимся визгом.

По словам биолога Дайаны Леры, нашествие связано с вырубкой лесов на окружающих холмах. «Склоны холмов вырубаются, и это заставляет птиц приближаться к городам в поисках пищи, укрытия и воды», — пояснила она.

В Иларио-Аскасуби птицы начали прибывать несколько лет назад, ища убежище в городе осенью и зимой. Летом, в период размножения, птицы мигрируют южнее, к горам Патагонии. Во времена пиков, по словам местных жителей, на каждого из 5 тыс. жителей города приходится до 10 попугаев.

Снимки из охваченного попугаями города напоминают кадры из хоррора «Птицы» Альфреда Хичкока. Сотни птиц сидят на электрических кабелях и опорах, их силуэты проступают в сумеречном свете.

«Они кусают и повреждают кабели, вода может попасть на провода во время дождя, и передача тока прервется <…> Когда отключается электричество, радио не работает», — отмечает местный журналист Рамон Альварес, сетуя, что попугаи создают горожанам «ежедневные расходы и проблемы».