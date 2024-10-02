Вышел трейлер байопика «Быть лучше» с CGI-обезьяной в роли Робби Уильямса

В сети появился русскоязычный трейлер музыкального байопика «Быть лучше: История Робби Уильямса», в котором роль британского поп-певца исполнила CGI-обезьяна. Российская премьера фильма состоится 26 декабря.
«Знаю, вы хотите спросить. Причем здесь обезьяна? Я Робби Уильямс. Один из самых популярных певцов в мире. Но я всегда казался себе немного диким», — рассказывает Уильямс в трейлере.
Фильм основан на реальной истории стремительного взлета, драматического падения и удивительного возрождения британской поп-суперзвезды Робби Уильямса, одного из величайших артистов всех времен, говорится в описании.
Режиссером картины выступил Майкл Грейси, снявший «Величайшего шоумена» и «Пинк: Пока это все, что я знаю». В актерский состав вошли Стив Пембертон, Деймон Херриман, Рашель Банно, Элисон Стедман, Кейт Малвани, Фрейзер Хэдфилд, Том Бадж и Энтони Хейс. Джонно Дэвис играет обезьянью версию Уильямса.
По слухам, идея заменить исполнителя главной роли на созданную с помощью компьютерной графики обезьяну принадлежит самому Уильямсу.